الأخضر يواصل وهتان يظهر من جديد

المواطن - محمد سمعه

واصل المنتخب السعودي الأول لكرة القدم تدريباته، اليوم الجمعة، تحت قيادة المدرب الأرجنتيني خوان أنطونيو بيتزي، وذلك استعدادًا لمواجهة منتخب بوليفيا وديًّا.

وذكر الحساب الرسمي للمنتخب السعودي على “تويتر” أن هتان باهبري مهاجم نادي الشباب عاد إلى تدريبات الأخضر بعد غيابه في الفترة الأخيرة لوفاة خاله.

ويُقيم المنتخب السعودي معسكره الحالي في مدينة الرياض استعدادًا لخوض غمار منافسات بطولة كأس أمم آسيا 2019، والتي تنطلق شهر يناير المقبل في دولة الإمارات العربية المتحدة.

سيخوض المنتخب السعودي أول مباراة له في كأس أمم آسيا أمام منتخب كوريا الشمالية في الثامن من يناير المقبل.

يأمل الأخضر في الفوز ببطولة كأس أمم آسيا للمرة الرابعة في تاريخه، حيث سبق له التتويج من قبل باللقب في ثلاث مناسبات.

📹 | شاهد.. المنتخب الوطني الأول يواصل معسكره في الرياض بحصة تدريبية مساء اليوم الجمعة..#معاك_يالأخضر pic.twitter.com/ebm5TRsUcF — المنتخب السعودي (@SaudiNT) September 7, 2018