الأخضر يُسجل ثنائية سريعة
في لقاء ودي

الأخضر يُسجل ثنائية سريعة

2018/09/10
الساعة 8:49 مساءً
- ‎فيالرياضة, حصاد اليوم
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المواطن - محمد سمعه

افتتح المنتخب السعودي الأول لكرة القدم التهديف في مباراة بوليفيا الودية، والمقامة حاليًّا على ملعب الأمير فيصل بن فهد في الرياض.

ونجح يحيى الشهري لاعب النصر في تسجيل الهدف الأول للأخضر في الدقيقة السادسة من عمر الشوط الأول، وذلك بعد خطأ دفاعي قاتل في دفاعات المنتخب البوليفي.

وتمكن سالم الدوسري لاعب الهلال من إضافة الهدف الثاني في الدقيقة العاشرة، وذلك بعدما تصدى حارس بوليفيا لركلة جزاء فتابعها الدوسري وأودعها في الشباك بتصويبة قوية.

يذكر أن الأخضر يخوض مباراة بوليفيا في إطار استعداداته للمشاركة في بطولة كأس أمم آسيا 2019 في دولة الإمارات العربية المتحدة مطلع العام المقبل، حيث تنطلق البطولة في الخامس من يناير.


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