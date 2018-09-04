الأراضي التونسية تؤهل ناشئي الأهلي على فترتين

المواطن - محمد سمعة

يستمر فريق الناشئين بالنادي الأهلي لكرة القدم في تدريباته اليومية بمعسكره الإعدادي خلال فترتي الصباح والمساء والمقام حاليًا في مدينة سوسة التونسية.

وذكر الحساب الرسمي للنادي الأهلي في تويتر أن فريق الناشئين بالراقي يستعد خلال الفترة المقبلة لخوض بطولة دوري درجة الناشئين تحت 17 عامًا للفئة الممتازة والتي ستنطلق منافساتها نهاية الشهر الحالي.

وتنوعت تدريبات ناشئي الراقي اليوم ما بين الصالة الرياضية لتقوية العضلات وأرضية الملعب لرفع معدل اللياقة البدنية لهم.

وشهدت التدريبات تطبيق بعض الجمل الفنية والتكتيكية التي يرغب الجهاز الفني بقيادة المدرب صالح المحمدي في تنفيذها خلال الفترة المقبلة.

وكان ناشئو الأهلي خاضوا مباراة ودية أمام فريق الاتحاد المنستيري التونسي وفازوا بهدفين دون رد أحرزهما كل من هيثم عسيري وحسن العلي.