الأرصاد تحذر أهالي عسير من التقلبات الجوية.. أمطار غزيرة حتى هذا الموعد

المواطن - عسير

أصدرت الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات بالهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، اليوم الأحد، تنبيهاً متقدماً عن هطول أمطار رعدية ـ غزيرة إلى متوسطة ــ مصحوبة بنشاط للرياح السطحية على أجزاء من منطقة عسير تستمر حتى الساعة التاسعة من مساء اليوم.

وشمل التنبيه مدينة أبها ومحافظات ومراكز خميس مشيط و رجال ألمع ومحايل وبارق والنماص وتنومة والمجاردة وسبت العلاية وأحد رفيدة وظهران الجنوب والحرجة والربوعة والأجزاء المجاورة لها.

وأشار بيان الهيئة إلى أن الأمطار المتوقعة ستكون مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة تثير الأتربة تؤدي إلى جريان السيول في عدد من أودية المنطقة .

يذكر أن الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة توقعت في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى- تكوناً للسحب الرعدية الممطرة مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة على مرتفعات (جازان ،عسير ،الباحة ، مكة المكرمة , المدينة المنورة) كما تتأثر الرؤية الأفقية بالعوالق الترابية والأتربة المثارة على منطقتي (الرياض,حائل ،القصيم) وطقس رطب على الأجزاء من السواحل الغربية للمملكة.

وأورد التقرير أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية بسرعة 15-45 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين ، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج ، بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي جنوبية إلى جنوبية شرقية بسرعة15-35كم/ساعة ، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف، وحالة البحر متوسط الموج.