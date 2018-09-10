الأرصاد تحذر سكان 5 مناطق.. سحب رعدية ورياح نشطة

الأرصاد تحذر سكان 5 مناطق.. سحب رعدية ورياح نشطة

2018/09/10
الساعة 8:21 صباحًا
- ‎فيالسعودية اليوم, حصاد اليوم
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المواطن - واس

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى- تكونًا للسحب الرعدية الممطرة مصحوبة برياح نشطة على مرتفعات (جازان ،عسير ،الباحة ، مكة المكرمة , المدينة المنورة) كما تتأثر الرؤية الأفقية بالعوالق الترابية والأتربة المثارة على منطقتي (الرياض,الشرقية).
وأورد التقرير أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية إلى شمالية بسرعة 16-42كم/ساعة ، وارتفاع الموج من متر إلى مترين ، وحالة البحر متوسط الموج ، بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية إلى شمالية غربية على الجزء الشمالي وجنوبية شرقية إلى شرقية على الجزء الجنوبي بسرعة15-35كم/ساعة ، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.

 


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