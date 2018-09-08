الأرصاد تحذر من تقلبات جوية على الباحة.. أمطار رعدية حتى هذا الموعد

المواطن - واس

حذرت الهيئة العامة للأصاد وحماية البيئة من التقلبات الجوية على منطقة الباحة، والتي تستمر حتى مساء اليوم السبت.

ونبّهت الأرصاد ، من هطول أمطار رعديّة تصحب برياح نشطة على مدينة الباحة ومحافظاتها.

وأفاد التنبيه المبكّر بأن الحالة التي تشمل مدينة الباحة ومحافظتَي المندق وبلجرشي والأجزاء المجاورة لها، تبدأ الساعة 12 ظهراً وتستمر إلى الساعة الـ 10 من مساء اليوم.

وجدّد المتحدث الرسمي باسم الدفاع المدني بالمنطقة العقيد جمعان بن دايس الغامدي؛ دعوته للمواطنين والمقيمين، بأهمية توخي الحيطة والحذر في مثل هذه الحالات والابتعاد عن مجاري الأودية والشعاب في أثناء جريانها، وتجنب مواقع الأمطار والسيول من أجل سلامتهم.

وحثّ الجميع على اتباع إرشادات وتعليمات الدفاع المدني من خلال موقعه الإلكتروني (هنا)، على بوابة التوعية الوقائية وصفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعي للاطلاع على جميع الإرشادات التي يجب مراعاتها في مثل هذه الحالات.