الأرصاد تحذر من طقس غير مستقر على مكة المكرمة حتى الـ11 مساءً

المواطن - مكة المكرمة

حذرت الأرصاد من طقس غير مستقر اليوم الأربعاء على منطقة مكة المكرمة.

وأوضحت الأرصاد أن الحالة عبارة عن رؤية غير جيدة بسبب العوالق الترابية والأتربة المثارة.

ولفتت الأرصاد إلى أن الحالة بدأت في تمام الساعة 12 و30 دقيقة وتنتهي في الساعة الـ11 مساء اليوم.

وتوقعت الأرصاد في تقريرها عن حالة الطقس اليوم الأربعاء هطولًا للأمطار الرعدية مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الروية الأفقية على مرتفعات مناطق جازان، وعسير، والباحة، ومكة المكرمة، والمدينة المنورة وتبوك، قد يمتد تأثيرها إلى الأجزاء الساحلية منها.

وأضافت الأرصاد أن نسبة الرطوبة تزداد خلال ساعات الليل والصباح الباكر على الأجزاء الساحلية الشرقية والغربية للمملكة.

وأورد تقرير الأرصاد أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر جنوبية غربية إلى غربية بسرعة 10 – 35 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج، بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي جنوبية شرقية إلى شرقية بسرعة 12- 32 كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.