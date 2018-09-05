الأرصاد : 9 ساعات من الأمطار الرعدية وزخات البرد تجري سيول منطقة مكة

المواطن - مكة المكرمة

حذرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة من هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تصحب بزخات من البرد ورياح نشطة مثيرة للأتربة ، وقد تؤدي إلى جريان السيول في منطقة مكة المكرمة .

وقالت الأرصاد في تنبيه متقدم لها إن هذه الحالة سوف تمتد من الساعة الواحدة بعد الظهر وحتى العاشرة من مساء اليوم الأربعاء.

وتوقعت الأرصاد أن تمتد هذه الحالة لتشمل الطائف وميسان ، بني سعد ،الشفاء ،وادي لية ،الهدا ، الحوية ، السيل الكبير ، مدركة، هدى الشام ، الكامل تمتد إلى العاصمة المقدسة .

كما توقعت الأرصاد نشاطا في الرياح السطحية مما يؤدي إلى إثارة الأتربة والغبار تؤدي إلى شبه انعدام في الرؤية الأفقية على جدة حتى الساعة التاسعة مساء يمتد إلى بحرة ، عسفان ، ذهبان ، والأجزاء المجاورة لها ، تشمل الطرق السريعة والمناطق المفتوحة.

وستكون الرؤية غير جيدة حتى الساعة الحادية عشرة مساء.

وكانت الأرصاد توقعت في تقريرها عن حالة الطقس اليوم هطول أمطار رعدية، مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار؛ ما يحد من مدى الرؤية الأفقية على مرتفعات مناطق جازان، وعسير، والباحة، ومكة المكرمة، والمدينة المنورة وتبوك، قد يمتد تأثيرها إلى الأجزاء الساحلية منها.

كما تزداد نسبة الرطوبة خلال ساعات الليل والصباح الباكر على الأجزاء الساحلية الشرقية والغربية للمملكة.