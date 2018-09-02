الأرق .. أسباب وحلول وهذه الساعات المطلوبة للنوم

الأرق .. أسباب وحلول وهذه الساعات المطلوبة للنوم

2018/09/02
الساعة 8:40 مساءً
- ‎فيالسعودية اليوم, حصاد اليوم
1745
0
طباعة
المواطن - الرياض

قدمت وزارة الصحة بعض النصائح لحل مشكلة الأرق، موضحةً ساعات النوم التي يحتاجها الشخص للنوم يوميًّا.

ولفتت الصحة عبر إنفوجرافيك نشرته على حسابها الرسمي بموقع “تويتر” أن الأرق هو عدم القدرة على النوم أو المحافظة عليه، مضيفةً أن الرضع يحتاجون من 12 إلى 17 ساعة من النوم، فيما يحتاج الأطفال من 9 إلى 13 ساعة من النوم، وبالنسبة إلى البالغين فيحتاجون من 7 إلى 9 ساعات.

أما أسباب الأرق فمنها التوتر والغرفة الباردة جدًّا وتناول الكافيين وأيضًا الضوضاء.

أما نصائح التغلب على الأرق فهي الرياضة وعدم الإفراط في الطعام والتوقف عن التدخين والتقليل من الكافيين وتنظيم ساعات النوم، وأخيرًا الاسترخاء قبل النوم.


لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

ِشارك على الفيس بوك
"> المزيد من الاخبار المتعلقة :


‎وسوم