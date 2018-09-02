الأرق .. أسباب وحلول وهذه الساعات المطلوبة للنوم

المواطن - الرياض

قدمت وزارة الصحة بعض النصائح لحل مشكلة الأرق، موضحةً ساعات النوم التي يحتاجها الشخص للنوم يوميًّا.

ولفتت الصحة عبر إنفوجرافيك نشرته على حسابها الرسمي بموقع “تويتر” أن الأرق هو عدم القدرة على النوم أو المحافظة عليه، مضيفةً أن الرضع يحتاجون من 12 إلى 17 ساعة من النوم، فيما يحتاج الأطفال من 9 إلى 13 ساعة من النوم، وبالنسبة إلى البالغين فيحتاجون من 7 إلى 9 ساعات.

أما أسباب الأرق فمنها التوتر والغرفة الباردة جدًّا وتناول الكافيين وأيضًا الضوضاء.

أما نصائح التغلب على الأرق فهي الرياضة وعدم الإفراط في الطعام والتوقف عن التدخين والتقليل من الكافيين وتنظيم ساعات النوم، وأخيرًا الاسترخاء قبل النوم.