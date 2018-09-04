الأزمة الاقتصادية تهبط بمبيعات السيارات في تركيا بنسبة 53%

المواطن - متابعة

قالت رابطة موزعي السيارات في تركيا اليوم الثلاثاء إن مبيعات السيارات والمركبات التجارية الخفيفة في البلاد تراجعت بنسبة 53 بالمائة على أساس سنوي في أغسطس الجاري.

وأضافت رابطة موزعي السيارات أن مبيعات السيارات في أغسطس وصلت إلى 34 ألفا و346 مركبة.

وذكرت أن المبيعات انخفضت 21 بالمائة على أساس سنوي في الفترة من يناير إلى أغسطس، لتصل إلى 440 ألفا و428 مركبة.