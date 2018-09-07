الأساسيون يكتفون بالجاكوزي

المواطن - محمد سمعه

عاد الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر إلى التدريبات، وذلك بعد مواجهته لنادي الفتح وديًّا أمس الخميس.

وذكر الحساب الرسمي لنادي النصر على تويتر أن الفريق الأول لكرة القدم عاد إلى تدريباته بتقسيم الفريق إلى مجموعتين.

كما اكتفى لاعبو المجموعة الأولى والذين شاركوا بشكل أساسي في مباراة الفتح بالتواجد في المسبح الجاكوزي، مع تدريبات لياقية خفيفة في أرض الملعب.

وركز مساعد المدرب الأوروغوياني جوزيه كارينيو على وضع المجموعة الثانية من نجوم النصر في تدريبات لياقية، كما طبق الجهاز الفني للنصر عددًا من الجمل التكتيكية من خلال الكرات العرضية والتسديد المباشر.

ثم اختتم الفريق الأول تدريباته بمناورة كروية على نصف الملعب.

سيخوض النصر مباراته في الجولة الثانية من بطولة كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين أمام نادي الفيصلي.