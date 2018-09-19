الأمم المتحدة تعترف بالحوثي رسميًّا.. وتناقض قرار مجلس الأمن 2216

المواطن - الرياض

كشفت الأمم المتحدة عن وجهها القبيح، في دعم الانقلاب الحوثي في اليمن، حيث وقعت مذكرة تفاهم مع ميليشيا الحوثي الإيرانية لإطلاق جسر جوي طبي، الأمر الذي يعد اعترافًا ضمنيًّا بميليشيا الحوثي الإرهابية الانقلابية في اليمن.

وأكد اليمن رفضه رسميًّا تجاوزات منسقة الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية باليمن ليز غراندي، وخاصة الاتفاقية الموقعة مع المتمردين الحوثيين حول الجسر الجوي الطبي.

وأكدت الحكومة الشرعية اليمنية رضها مذكرة الأمم المتحدة الموقعة مع المتمردين الحوثيين المدعومين من إيران، حول الجسر الجوي الطبي.

وشددت الحكومة اليمنية على أن علاقتها ستتأثر سلبًا مع الأمم المتحدة في حال استمروا بالخطأ.

وطالب اليمن من الأمم المتحدة إرشاد وكالاتها العاملة باليمن بعدم التوقيع على أي اتفاقيات أو مذكرات إلا مع الحكومة المعترف بها دوليًّا.

وأكدت الحكومة اليمنية على أنها تعمل بلا كلل للتخفيف من معاناة شعب اليمن التي تسبب بها الحوثي.

ويؤكد المراقبون أن هذا الجسر الجوي ما هو إلا غطاء لدعم الانقلاب الحوثي في اليمن، الذي بات يلفظ أنفاسه الأخيرة، في ظل تقدم قوات الشرعية بمختلف الجبهات بدعم التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية.