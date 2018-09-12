الأمم المتحدة: قوات بشار استخدمت غاز الكلور في الغوطة وإدلب
في واحدة من جرائم الحرب التي ارتكبها النظام

الأمم المتحدة: قوات بشار استخدمت غاز الكلور في الغوطة وإدلب

2018/09/12
الساعة 3:47 مساءً
- ‎فيالمواطن الدولي, حصاد اليوم
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المواطن - متابعة

أكد محققون من الأمم المتحدة اليوم الأربعاء أن القوات الحكومية السورية أطلقت غاز الكلور، وهو سلاح كيماوي محظور، في الغوطة الشرقية التي كانت تخضع لسيطرة المعارضة وفي محافظة إدلب هذا العام، في هجمات تمثل جرائم حرب.

وذكر مسؤول بالأمم المتحدة أن هذه الوقائع ترفع عدد الهجمات الكيماوية التي وثقتها لجنة التحقيق بشأن سوريا في البلاد منذ عام 2013 إلى 39 هجومًا منها 33 هجومًا منسوبًا للحكومة. ولم يتم تحديد هوية المتسبب في الهجمات الـ 6 الأخرى بحسب رويترز .

وأضاف المحققون في تقريرهم ”لاستعادة الغوطة الشرقية في أبريل، شنت القوات الحكومية العديد من الهجمات العشوائية في مناطق مدنية ذات كثافة سكانية عالية واشتمل ذلك على استخدام أسلحة كيماوية“ في إشارة إلى أحداث وقعت بين 22 يناير كانون الثاني وأول فبراير شباط في منطقة سكنية في دوما بالغوطة الشرقية، إحدى ضواحي العاصمة دمشق.


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