الأهلاويون يناورون تكتيكًا في نصف الملعب

المواطن - محمد سمعه

عاد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي إلى تدريباته، اليوم الثلاثاء، على لعب الأمير محمد العبدلله الفيصل في جدة، وذلك استعدادًا لمواجهة نادي الباطن في الجولة الرابعة من بطولة دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وأدت القائمة الأساسية التي شاركت في لقاء المحرق البحريني بالبطولة العربية تدريبات استرجاعية واستشفائية داخل صالة الحديد بالنادي.

ثم حرص بقية اللاعبين على تأدية العديد من التدريبات اللياقية وتمارين الإحماء، كما شهدت التدريبات تطبيق عددٍ من الجمل الفنية الخاصة بالاستحواذ تحت ضغط وسرعة ونقل الكرة من لمسة واحدة والتمركز في كافة مراكز الملعب.

واتجه المدرب الأرجنتيني بابلو جويدي إلى تكثيف الجرعات التكتيكية عندما أقام مناورة فنية على منتصف الملعب مع تطبيق بعض الجمل الفنية.