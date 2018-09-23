الأهلي المصري إلى نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا

المواطن - مروة نبيل

انتهت – منذ قليل – مباراة الأهلي المصري وحوريا كوناكري الغيني، ضمن منافسات إياب دور الـ8 من بطولة دوري أبطال إفريقيا 2018، بفوز القلعة الحمراء بأربعة أهداف دون رد.

وبدأت مباراة الأهلي المصري وحوريا كوناكري الغيني بشكل سريع للغاية وسيطرة كبيرة من لاعبي القلعة الحمراء، لخطف هدف مبكر وحسم التأهل إلى نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا 2018.

ونجح نجم القلعة الحمراء وليد سليمان في تسجيل الهدف الأول بشكل رائع في الدقيقة 31، بعد استقباله عرضية مميزة من أحمد حمودي، لينتهي الشوط الأول بتقدم أصحاب الأرض في مباراة الأهلي المصري وحوريا كوناكري الغيني بهدف نظيف.

ودخل لاعبو القلعة الحمراء الشوط الثاني من مباراة الأهلي المصري وحوريا كوناكري الغيني، بشكل ضاغط للغاية أملًا في مضاعفة النتيجة، وتمكن المتألق إسلام محارب من تسجيل الهدف الثاني في الدقيقة 54، مُستغلًا كرة عرضية من المغربي وليد أزارو.

وتمكن المهاجم الشاب صلاح محسن من تسجيل الهدف الثالث في مباراة الأهلي المصري وحوريا كوناكري الغيني، بعد مشاركته بـ3 دقائق فقط، بعد تلقيه تمريرة سحرية من النجم وليد سليمان.

واستمر ضغط لاعبو القلعة الحمراء بحثًا عن مزيد من الأهداف، لينجح النجم أحمد فتحي في إحراز الهدف الرابع من تسديدة من داخل منطقة الجزاء في الدقيقة 92 من أحداث مباراة الأهلي المصري وحوريا كوناكري الغيني.

وكانت مباراة الذهاب بين الأهلي المصري وحوريا كوناكري الغيني، قد انتهت بالتعادل السلبي بين الفريقين، إلا أن فوز القلعة الحمراء بنتيجة كبيرة منحه التأهل إلى نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا وملاقاة وفاق سطيف الجزائري.