الأهلي ضد أحد .. المدربان يكشفان أوراقهما والسعيد يشارك أخيرًا

المواطن - محمد سمعه

كشف المدرب الأرجنتيني بابلو جويدي، المدير الفني للنادي الأهلي، عن تشكيلته، وذلك استعدادًا لمواجهة نادي أحد في الجولة الثانية من بطولة كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وجاء تشكيل الأهلي الأساسي مكونًا من:

في حراسة المرمى: محمد العويس.

في خط الدفاع: محمد آل فتيل، أليكسس روانو، سعيد المولد، محمد عبدالشافي.

في خط الوسط: حسين المقهوي، عبدالله السعيد، جوزيف دي سوزا.

في خط الهجوم: دجانيني تافاريس، عمر السومة، خوسيه خورادو.

أما قائمة الاحتياطي للأهلي فجاءت مكونة من: ياسر المسيليم، عبدالفتاح عسيري، سلمان المؤشر، عبدالله مجرشي، نوح الموسى، باولو دياز، مهند عسيري، عبدالرحمن غريب، يحيى القرني.

أما التشكيلة الرسمية لنادي أحد فجاءت مكونة من:

في حراسة المرمى: زهير لعروبي.

في خط الدفاع: سامي الشمري، أدولف تيكو، أنيس سيبوفيتش، لويز ألفيش.

في خط الوسط: كارلوس أوهين، تامر الحاج، محمد عطية، محمد الضؤ، رائد الغامدي.

في خط الهجوم: لوكاس لوبيز.

أما قائمة الاحتياط فجاءت مكونة من:

عبده السيسي، هارون حمزة، نايف هزازي، معتز التمبكتي، عمر محمد، برونو سانتانا، أسامة عاشور، علي الأسمري، سعفان الثابت.