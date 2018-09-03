الأهلي ضد الإنتاج الحربي .. الأخطاء التحكيمية تذبح المارد الأحمر بخسارة نقطتين

المواطن - محمد سمعه

انتهت مباراة الأهلي ضد الإنتاج الحربي، في الجولة الخامسة من بطولة الدوري المصري الممتاز موسم 2018- 2019، بالتعادل السلبي في لقاء كان أقيم على ملعب السلام في مدينة القاهرة.

وخلال الشوط الأول من مباراة الأهلي والإنتاج الحربي قاتل المارد الأحمر، وذلك من أجل تسجيل الهدف الأول، حيث سنحت له الفرصة عبر هجمة نفذها المغربي وليد أزارو بإتقان لكن مدافع الإنتاج الحربي عرقل أزارو وتغاضى الحكم إبراهيم نور الدين عن احتساب ركلة جزاء صحيحة للمارد الأحمر.

ولم يقم نادي الإنتاج الحربي بصنع أي هجمات على مرمى الحارس محمد الشناوي، حارس مرمى النادي الأهلي لينتهي النصف الأول من المباراة بالتعادل بدون أهداف.

وفي الشوط الثاني هدأ أداء النادي الأهلي وفريق الإنتاج الحربي، لكن المارد الأحمر عزز صفوفه بالدفع باللاعب صلاح محسن لتعزيز الصفوف الهجومية للنادي الأهلي مع تواجد وليد أزارو وإسلام محارب وميدو جابر.

أخطأ الطاقم التحكيمي للمباراة مرة أخرى في اللقاء، بعدما احتسب الحكم المساعد تسلل على النادي الأهلي، وألغى هدفًا صحيحًا سجله اللاعب مؤمن زكريا بعد تمريرة أرضية متقنة من زميله أيمن أشرف.

انتهت المباراة بالتعادل السلبي بدون أهداف بين النادي الأهلي ونادي الإنتاج الحربي في لقاء كان أقيم على ملعب السلام في القاهرة.

أصبح رصيد النادي الأهلي بعد التعادل 11 نقطة في صدارة الدوري المصري، حيث يتقاسمها مع نادي بيراميدز، والذي يملك 11 نقطة بعد تعادله مع نادي سموحة.