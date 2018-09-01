الأهلي ضد التعاون .. الفريقان يكشفان أسلحتهما والإثارة عنوان اللقاء

المواطن - محمد سمعه

كشف المدرب البرتغالي بيدرو إيمانويل، المدير الفني لنادي التعاون، عن تشكيلة فريقه لمواجهة النادي الأهلي في الجولة الأولى من بطولة الدوري السعودي للمحترفين موسم 2018- 2019.

ونشر الحساب الرسمي لنادي التعاون على “تويتر” تشكيلة الفريق لمباراة الأهلي، والتي جاءت مكونة من:

في حراسة المرمى: كاسيو.

في خط الدفاع: إبراهيم الزبيدي، طلال عبسي، ريكاردو ماتشادو، جفين البيشي.

في خط الوسط: مد الله العليان، ريان الموسى، سعيد الدوسري، هيلدون راموس.

في خط الهجوم: جوناثان بينيتس، لياندر تاوامبا.

في قائمة الاحتياط تواجد كل من: حسين شيعان، حمدان الرويلي، إبراهيم العتيبي، يحيى خرمي، محمد محسن، ربيع سفياني، جهاد الحسين، عبدالفتاح آدم، إسماعيل مغربي.

أما تشكيل النادي الأهلي فجاء مكونًا من: في حراسة المرمى: محمد العويس.

في خط الدفاع: معتز هوساوي، أليكس روانو، محمد عبدالشافي، سعيد المولد.

في خط الوسط: باولو دياز، حسين المقهوي، جوزيف دي سوزا، خوسيه خورادو.

في خط الهجوم: دجانيني تافاريس، عمر السومة.

أما قائمة احتياط النادي الأهلي فجاءت مكونة من: ياسر المسيليم، محمد آل فتيل، نوح الموسى، عمر الزيني، يحيى القرني، مهند عسيري، سلمان المؤشر، عبدالباسط هندي، عبدالرحمن غريب.

ويسعى النادي الأهلي بقيادة مدربه الأرجنتيني بابلو جويدي لتحقيق الفوز الأول له في الجولة الأولى وإثبات قدرته على المنافسة على لقب الدوري السعودي منذ بداية الموسم.