الأهلي ضد التعاون .. هوساوي الأفضل تمريرًا

المواطن - مروة نبيل

مباراة الأهلي ضد التعاون في آخر مواجهات الجولة الأولى من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، جذبت أنظار الجماهير إليها، وخطف النجم معتز هوساوي الأضواء بتمريراته المميزة في اللقاء.

وعلى الرغم من عدم مشاركة معتز هوساوي في مباراة الأهلي ضد التعاون بالكامل، إلا أن نجم الفريق الأول لكرة القدم بالراقي، حقق رقمًا مميزًا من حيث دقة التمرير بين جميع اللاعبين في الجولة الأولى من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وأشار حساب شبكة الإحصائيات الشهيرة “أوبتا” الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، بعد مباراة الأهلي ضد التعاون إلى أن معتز هوساوي أصبح اللاعب الوحيد الذي حقق نسبة تمرير كاملة في الجولة الأولى بين اللاعبين الذين نفذوا 20 تمريرة على الأقل.

وأضافت شبكة الإحصائيات الشهيرة “أوبتا” عبر حسابها الرسمي، أن النجم معتز هوساوي مرر 51 تمريرة في مباراة الأهلي ضد التعاون وبلغت نسبة الدقة 100%، ووصفت أداء نجم الراقي في الجولة الأولى من دوري المحترفين بـ”المتقن”.

وانتهت مباراة الأهلي ضد التعاون بالتعادل الإيجابي، حيث تقدم سكر القصيم في الدقيقة 24 عن طريق اللاعب ليندر تاوامبا، وأدرك الراقي التعادل في الدقيقة 49 عن طريق نجمه حسين المقهوي.

وبعد مباراة الأهلي ضد التعاون في الجولة الأولى، يحتل الراقي وسكر القصيم المركزين السابع والثامن في جدول ترتيب دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد نقطة واحدة لكل منهما.