الأهلي والباطن .. الراقي يصعد ثالثًا بقذيفتي السعيد والموسى

المواطن - محمد سمعه

نجح الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي في تحقيق الفوز على حساب ضيفه نادي الباطن بثنائية دون رد، ضمن مباريات الجولة الرابعة من بطولة دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لكرة القدم.

وسعى الأهلي، تحت قيادة مدربه الأرجنتيني بابلو جويدي، إلى تحقيق الفوز من أجل الصعود للمركز الثالث ومنافسة الهلال والنصر على المركز الأول في دوري المحترفين.

سجل المصري عبدالله السعيد الهدف الأول للنادي الأهلي في الدقيقة الخامسة عشرة من عمر الشوط الأول بعد تصويبة صاروخية على يمين حارس مرمى الباطن.

واصل الراقي ضغطه ومحاولاته وذلك من أجل تسجيل الهدف الثاني، ولكن الشوط الأول انتهى بتقدم الأهلي بهدف دون رد.

وفي الشوط الثاني، واصل الأهلي ضغطه الهجومي وذلك من أجل تسجيل الهدف الثاني، حيث تمكن اللاعب نوح الموسى من تسجيل الهدف الثاني للراقي عبر تصويبة قوية أيضًا عجز حارس الباطن عن التعامل معها.

انتهت المباراة بفوز الأهلي بهدفين دون رد، ليصبح رصيد الأهلي 10 نقاط في المركز الثالث، بينما تجمد رصيد الباطن عند نقطة في المركز الرابع عشر.