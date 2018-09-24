الأهلي والمحرق .. الثلاثية الأهلاوية تعبر بالراقي لثمن نهائي مونديال العرب

المواطن - محمد سمعه

نجح النادي الأهلي في التأهل لثمن نهائي بطولة كأس العرب للأندية الأبطال، وذلك بعد الفوز على نادي المحرق البحريني بثلاثية دون رد في إياب دور الـ32.

وخلال الشوط الأول من مباراة الأهلي والمحرق، واصل الراقي ضغطه حتى تمكن من تسجيل الهدف الأول عبر اللاعب عبدالرحمن الغريب في الدقيقة العشرين من عمر الشوط الأول.

وفي الشوط الثاني، واصل النادي الأهلي ضغطه وذلك من أجل تسجيل الهدف الثاني وتوسيع الفارق، حيث تمكن اللاعب عبدالرحمن الغريب من إضافة الهدف الثاني للراقي في الدقيقة الحادية والستين.

واستمر الأهلي بضغطه حتى تمكن النجم السوري عمر السومة من تسجيل الهدف الثالث عبر تصويبة قوية في الدقيقة الـ90.

وكان الأهلي فاز في مباراة الذهاب بالبحرين بثنائية دون رد.