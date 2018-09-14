الأهلي يبحث عن الفوز الثاني ضد أُحد
في منافسات الدوري السعودي

الأهلي يبحث عن الفوز الثاني ضد أُحد

2018/09/14
الساعة 3:55 مساءً
- ‎فيالرياضة, حصاد اليوم
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المواطن - مروة نبيل

تختتم مباريات اليوم الجمعة من كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين بمباراة أُحد والأهلي، التي ستُقام على إستاد الأمير محمد بن عبد العزيز في المدينة المنورة.

وواجه الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي نظيره أُحد مرتين في منافسات الدوري السعودي للمحترفين، نجح في الفوز بمباراة؛ والتعادل في أخرى.

ونجح الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي في تسجيل 3 أهداف، واهتزت شباكه بهدف وحيد أمام أُحد، خلال المباراتين السابقتين في الدوري السعودي للمحترفين.

ويسعى فريق كرة القدم بالنادي الأهلي لتحقيق فوزه الأول في كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، حيث تعادل في الجولة السابقة أمام التعاون بهدف لكل فريق، فيما خسر أُحد بهدفين مقابل هدف أمام النصر.


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