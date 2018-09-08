الأهلي يتوج بطلًا لكأس الاتحاد السعودي لكرة الطاولة

المواطن - مروة نبيل

أعلن النادي الأهلي عبر حسابه الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، عن تتويج الراقي بكأس الاتحاد السعودي لكرة الطاولة لأندية الدرجة الممتازة.

وجاء تتويج النادي الأهلي بلقب كأس الاتحاد السعودي لكرة الطاولة لأندية الدرجة الممتازة، بعد فوزه على الصواري في المباراة النهائية التي جمعت الفريقين على صالة نادي الاتفاق بالدمام، بنتيجة 3/0.

ونشر حساب النادي الأهلي الرسمي على “تويتر”، صورة للاعبي الفريق، لتهنئتهم بالحصول على كأس الاتحاد السعودي لكرة الطاولة.