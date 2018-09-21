الأهلي يعبر كمين الحزم بثنائية قاتلة

المواطن - محمد سمعه

تمكن الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي من تحقيق فوز ثمين على حساب ضيفه نادي الحزم بنتيجة هدفين دون رد، ضمن منافسات الجولة الثالثة من دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين موسم 2018- 2019.

بدأ النادي الأهلي المباراة بضغط سريع وكبير منذ بداية الشوط الأول، حيث تمكن النجم حسين المقهوي من تسجيل الهدف الأول للراقي عبر ضربة رأسية متقنة بعد عرضية مميزة من عمر السومة في الدقيقة الثالثة من عمر الشوط الأول.

وحاول النادي الأهلي قبل نهاية الشوط الأول تسجيل الهدف الثاني، ولكن دون جدوى، وذلك في ظل عدم تركيز في اللمسة النهائية.

وفي الشوط الثاني هدأ الأداء بين الفريقين، ولكن استمر ضغط الأهلي في آخر 15 دقيقة من عمر المباراة، حتى تمكن عمر السومة من تسجيل الهدف الثاني بطريقة مهارية جميلة في الدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع بعمر المباراة.

أصبح رصيد الأهلي بعد الفوز سبع نقاط بعد مرور 3 جولات، بينما تجمد رصيد الحزم عند نقطتين في المركز الحادي عشر.

الهدف الأول لنادي ⁧#الاهلي⁩ سجله اللاعب حسين المقهوي في الدقيقة 3

الاهلي 1 : 0 الحزم

⁧#دوري_بلس⁩ pic.twitter.com/Y3CtpYzIr1 — دوري بلس (@dawriplusksa) September 21, 2018

الهدف الثاني لنادي ⁧#الاهلي⁩ سجله اللاعب عمر السومة في الدقيقة 94

الاهلي 2 : 0 الحزم

⁧#الاهلي_الحزم⁩

⁧#دوري_بلس⁩ pic.twitter.com/ULoTuWwCJF — دوري بلس (@dawriplusksa) September 21, 2018