الأهلي يفتح ذراعيه لـ الزبيدي

المواطن - محمد سمعة

عاد اللاعب محمد الزبيدي ظهير أيسر النادي الأهلي لتدريبات الراقي وذلك بعد عودته من المنتخب السعودي الأولمبي.

وذكر الحساب الرسمي للنادي الأهلي على تويتر أن اللاعب الزبيدي عاد لتدريبات الراقي بالأمس وذلك بعد انتهاء مشاركته مع الأخضر الأولمبي والذي شارك في دورة الألعاب الآسيوية والتي أقيمت في مدينة جاكرتا عاصمة دولة إندونيسيا.

ويستعد النادي الأهلي خلال الفترة المقبلة لمواجهة أحد في الجولة الثانية من كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين يوم 14 سبتمبر الجاري.

وكان النادي الأهلي سقط في فخ التعادل الإيجابي أمام نادي التعاون بهدف لكل فريق في مباراة أقيمت يوم السبت الماضي على ملعب الجوهرة المشعة في مدينة الملك عبدالله الرياضية.

انضم محمد الزبيدي في الفترة الماضية للنادي الأهلي قادمًا من صفوف نادي الاتفاق.