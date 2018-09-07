الأهلي يواجه الوحدة اليوم

المواطن - مروة نبيل

يواجه الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي نظيره الوحدة، في إطار استعدادات الفريقين لاستئناف كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

ويستضيف الملعب الرديف لمدينة الملك عبد الله الرياضية في جدة، مباراة الأهلي والوحدة الودية، في تمام السابعة وربع من مساء اليوم الجمعة.

وتستغل أندية كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، توقف المسابقة المحلية بسبب المباريات الدولية، بإقامة لقاءات ودية، من أجل تصحيح الأخطاء ومعالجة السلبيات قبل استئناف البطولة مرة أخرى.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لمواجهة نظيره أُحد، في الجولة الثانية من كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، فيما يُلاقي الوحدة فريق الفتح.

وبدأ الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، منافسات كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين بالتعادل الإيجابي مع التعاون، فيما تعادل الوحدة سلبيًا مع الحزم.