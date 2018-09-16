الأهلي يُخطط للمستقبل بطريقة احترافية

المواطن - مروة نبيل

يسعى مجلس إدارة النادي الأهلي، برئاسة ماجد النفيعي، للسير على خُطى الأندية العالمية بتوقيع العقود مع اللاعبين الصاعدين المميزين، لتدعيم صفوف الفريق الأول لكرة القدم خلال الفترة المقبلة.

ووقعت إدارة النادي الأهلي عقودًا جديدة مع 11 لاعبًا صاعدًا من الفئات السنية بالراقي، في حضور نائب رئيس النادي الأهلي عبدالله بترجي، والمدير التنفيذي لكرة القدم، موسى المحياني، والمدير الفني للفريق الأول، الأرجنتيني بابلو غويدي.

ووقعت إدارة النادي الأهلي مع كل من؛ عبدالله حسون، عبد الرحمن غريب، فيصل دارسي، عبد الباسط هندي، هاني الصبياني، عبدالرحمن الحارثي، عمر الزيني، يحيى القرني، محمد بصاص، عبدالله مجرشي، ويوسف الحربي.

وجاء توقيع العقود مع اللاعبين، بناء على ما تم رفعه من موسى المحياني، الذي أشاد بمستواهم وانضباطهم خلال الفترة الماضية.

وعلق ماجد النفيعي عبر حسابه على “تويتر”، على توقيع عقود مع 11 لاعبًا صاعدًا، قائلًا: “على المدى القريب والخطط قصيرة المدى بُني فريقكم بكوكبة من المحترفين والمحليين ليكون الأقوى.. وعلى مستوى التخطيط للمستقبل يُبنى ليستمر الأقوى…”.