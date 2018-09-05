الأهلي يُطلق مشروعًا فريدًا من نوعه

المواطن - مروة نبيل

أعلن الأهلي، عبر حسابه الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، عن إطلاق مشروع معهد النادي الأهلي للعلوم الطبية، في خطوة رائدة وفريدة من نوعها على مستوى الأندية السعودية.

وأشار النادي الأهلي إلى أن هذا المشروع يهدف لصقل المواهب الرياضية في كافة الألعاب والمجالات الرياضية، ويختص بمنسوبي الراقي واللاعبين القدامى والمدربين وإعدادهم بالشكل الأمثل.

وأوضح النادي الأهلي أن هذه الخطوة تأتي تماشيًا مع رؤية المملكة 2030، وبرنامج التحول الوطني 2020، مواكبة للحراك الرياضي الكبير الذي تشهده المملكة.

وأضاف بيان النادي الأهلي أن هذا المشروع سيتم من خلال برامج ودورات خاصة يشرف عليها مدربون متخصصون بالشراكة مع الاتحاد الهولندي لكرة القدم ونخبة من الجامعات الأوروبية، فيما سيكون الراقي مقرًّا له.