الإسترليني يعوض خسائره بدعم من مبيعات التجزئة

المواطن - متابعة

صعد الجنيه الإسترليني يوم الخميس أكثر من 2 سنت إلى أعلى مستوياته في شهرين بدعم من بيانات أقوى من المتوقع لمبيعات التجزئة في المملكة المتحدة ووسط تفاؤل متزايد بأن بريطانيا والاتحاد الأوروبي يحققان تقدما في قمة لزعماء التكتل صوب اتفاق بشأن خروج بريطانيا من الاتحاد.

وارتفع الإسترليني أكثر من 1 بالمئة أمام العملة الأمريكية إلى 1.3295 دولار، وهو أعلى مستوى له منذ أوائل يوليو تموز.

ومقابل العملة الأوروبية، زاد الإسترليني 0.3 بالمئة إلى 88.47 بنس لليورو وهو أعلى مستوى منذ السابع عشر من يوليو تموز.

ودفع المستثمرون هذا الأسبوع الإسترليني إلى أعلى مستوياته منذ يوليو مع تزايد ثقتهم في إمكانية التوصل إلى اتفاقية للتجارة في إطار بريكست، وهو ما يساعد بريطانيا في تفادي خروج غير منظم من الاتحاد الأوروبي.