الإسكان: إضافة أسماء الدفعة الـ9 في موقع سكني خلال ساعات

المواطن - الرياض

أكدت وزارة الإسكان أنها تعمل على إضافة الدفعة التاسعة في موقع سكني.

وقالت وزارة الإسكان: إنه ستتم إضافة الأسماء خلال الساعات القادمة.

وفي سياق متصل، بلغ عدد المستفيدين من خدمات وبرامج وزارة الصحة في هذه الدفعة 17172 مواطنًا في حين بلغ عدد المستفيدين من برامج الصندوق العقاري 8300 مستفيد.

وكانت وزارة الإسكان وصندوق التنمية العقارية أعلنا عن الدفعة التاسعة من برنامج سكني لعام 2018، والذي يستهدف تحقيق 300 ألف خيار سكني وتمويلي في جميع مناطق المملكة، حيث بلغ مجموع المستفيدين من المواطنين خلال هذه الدفعة 33472 مواطنًا، ليتجاوز عدد الخيارات السكنية والتمويلية حتى الدفعة التاسعة من العام الجاري أكثر من 215 ألف خيار، تشمل 74700 قرض عقاري، 63222 أرضًا سكنية مجانية، و2584 وحدة سكنية جاهزة، و67367 وحدة سكنية تحت الإنشاء، و8000 شراء لوحدة جاهزة من السوق، فيما وصل إجمالي عدد الخيارات السكنية والتمويلية التي تم الإعلان عنها منذ إطلاق البرنامج مطلع 2017 نحو 500 ألف خيار.

وشملت الدفعة 8300 قرض عقاري، و5961 وحدة سكنية تحت الإنشاء بالشراكة مع المطورين العقاريين، و11211 قطعة أرض سكنية مجانية، إضافة إلى الإعلان عن 8000 مستفيد من شراء الوحدات الجاهزة من السوق.