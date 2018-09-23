الإسكان توضح حقيقة استبعاد المتقاعدين من برنامج سكني

المواطن - الطائف

أكدت وزارة الإسكان أن برنامج سكني لا يستبعد المتقاعدين أو من هم على وشك التقاعد لافتًا إلى أن هذه الفئة لها أولوية خاصة.

وقال متحدث الإسكان سيف السويلم في بيان له بالإشارة إلى المقطع المتداول لأحد مستفيدي ⁧‫إسكان الطائف‬⁩ نؤكد أن برنامج سكني‬⁩ يقدم خدماته وخياراته السكنية لكافة المواطنين، بما في ذلك المتقاعدون والقريبون من التقاعد.

وأضاف أنه : أكدت توجيهات خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين على توفير كافة الخيارات والبرامج السكنية لجميع فئات المجتمع، بما فيهم المتقاعدون، فهي من أهم الفئات التي نحرص على توفير التسهيلات والحلول المناسبة لها لتملك المسكن الملائم.

‏وختم بقوله : وننوه إلى أنه لا يمكن إسقاط حق أي مواطن مستحق للدعم السكني، وستتحقق الوزارة من تفاصيل الموضوع لاتخاذ الإجراء اللازم مع الموظف الذي أفاد بعدم استحقاق المواطن صاحب المقطع المتداول.