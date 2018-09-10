الإصرار البوليفي يُسقط الأخضر في فخ التعادل

المواطن - محمد سمعه

تعادل المنتخب السعودي الأول لكرة القدم، مع نظيره البوليفي بهدفين لكل فريق، في مباراة ودية أقيمت على ملعب الأمير فيصل بن فهد في مدينة الرياض.

وخلال الشوط الأول من المباراة ضغط الأخضر بقوة وكان مميزًا من الناحية الهجومية خلال أول ربع ساعة من اللقاء، حيث أضاف يحيى الشهري الهدف الأول للأخضر في الدقيقة السادسة بعد خطأ في التمركز من لاعبي بوليفيا.

لم يستسلم الأخضر ونجح في إضافة الهدف الثاني عبر نجم الهلال سالم الدوسري في الدقيقة العاشرة عبر تصويبة قوية بعدما تصدى حارس مرمى بوليفيا لركلة جزاء في الدقيقة ذاتها.

وبعد الهدفين، هبط أداء الأخضر مما أعطى الفرصة للمنتخب البوليفي لخلق الفرص الهجومية من أجل تسجيل الهدف الأول وتقليص الفارق.

نجح منتخب بوليفيا في الدقيقة الخامسة والثلاثين، في تسجيل الهدف الأول له عبر ركلة حرة مباشرة نُفذت بإتقان.

وفي الشوط الثاني اختلف أداء الأخضر تمامًا ولم يظهر بالقوة الهجومية والتي قدمها في الشوط الأول، مما جعل منتخب بوليفيا ينجح عبر اللاعب مارسيلو مارتينيز في تسجيل الهدف الثاني من ركلة جزاء في الدقيقة الـ81 من عمر المباراة عن طريق ركلة جزاء، بعد خطأ من المدافع معتز هوساوي.