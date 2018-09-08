الإعدام لقيادات إخوانية شهيرة بينهم البلتاجي والعريان وحجازي.. وهذه لائحة الاتهامات

المواطن - القاهرة

أصدرت الدائرة 28 إرهاب، بمحكمة جنايات جنوب القاهرة، بمصر والمنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، اليوم السبت، برئاسة المستشار حسن فريد، حكماً بالإعدام شنقاً لقيادات إخوانية شهيرة.

ومن بين المحكوم عليهم بالإعدام صفوت حجازي، ومحمد البلتاجي، وعصام العريان، وعبدالرحمن البر، وطارق الزمر، وعاصم عبدالماجد، وعمر زكي، و68 من أصل 739 متهماً في “فض اعتصام رابعة العدوية”.

والمتهمون في القضية هم قيادات جماعة الإخوان، وفي مقدمتهم محمد بديع المرشد العام للجماعة، وعصام العريان، وعاصم عبد الماجد، وعبدالرحمن البر، وصفوت حجازي، ومحمد البلتاجي، وأسامة ياسين، وعصام سلطان، ووجدي غنيم، و”أسامة” نجل الرئيس المعزول محمد مرسي، بالإضافة للمصور الصحفي محمد شوكان والذي جاء رقمه 242 في أمر الإحالة.

وأسندت النيابة إلى المتهمين اتهامات عديدة، من بينها: تدبير تجمهر مسلح والاشتراك فيه بميدان رابعة العدوية “ميدان هشام بركات حالياً”، وقطع الطرق، وتقييد حرية الناس في التنقل، والقتل العمد مع سبق الإصرار للمواطنين وقوات الشرطة المكلفة بفض تجمهرهم، والشروع في القتل العمد، وتعمد تعطيل سير وسائل النقل.