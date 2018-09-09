الإعلام المرئي تستهدف تطوير الإنتاج السعودي بمذكرة تفاهم مع iflix

المواطن - واس

وقعت هيئة الإعلام المرئي والمسموع، مذكرة تفاهم مع شركة آيفلكس الشرق الأوسط وشمال إفريقيا iflix ” “، لتعزيز الإنتاج الإعلامي السعودي من خلال التعاون مع صناع المحتوى المرئي والمسموع.

وأوضحت الهيئة في بيان صحفي أن ذلك يأتي انطلاقاً من سعيها لتطوير المواهب السعودية من خلال مساعدة الشركة في إيجاد المواهب السعودية مثل المنتجين والمخرجين والممثلين والكُتّاب والمبدعين أو الناشطين في صناعة وإنتاج المحتوى المرئي والمسموع، إضافة إلى دعم الموهوبين عن طريق تطوير وترويج وتوزيع أعمالهم عبر خدمة “آيفلكس” الترفيهية.

وأضافت أن “مجمع المواهب” الذي سيعلن عن تفاصيله قريباً التابع لمشروع المدينة الإعلامية الذي يندرج تحت مبادرات برنامج جودة الحياة، سيكون له دور فاعل في الوصول إلى المبدعين والموهوبين.

ووقع المذكرة مدير عام تطوير قطاع الإعلام بهيئة الإعلام المرئي والمسموع جاسم هارون الهارون ، ومدير العمليات بشركة آيفلكس مارك ألان برت.

يذكر أن هيئة الإعلام المرئي والمسموع تسعى جاهدة لدعم الشباب السعودي في قطاع الإعلام من خلال تمكينهم في المجال الإعلامي بما يتناسب مع ميولهم ومهاراتهم.