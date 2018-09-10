الإمارات .. أسعار الذهب عيار 21 تسجل 123.72 درهم

الإمارات .. أسعار الذهب عيار 21 تسجل 123.72 درهم

2018/09/10
الساعة 7:00 صباحًا
- ‎فياقتصاد, حصاد اليوم
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المواطن - عبدالرحمن دياب

سجلت أسعار الذهب، اليوم الاثنين، في الإمارات 141.39 درهم لعيار 24، فيما سجلت أسعار الذهب عيار 22 مبلغ 129.61 درهم.

أما أسعار الذهب عيار 21 فسجلت 123.72 درهم، وسجلت أسعار الذهب عيار 18 مبلغ 106.05 درهم، كما سجلت أسعار الذهب عيار 14 مبلغ 82.48 درهم.

وبالنسبة إلى أسعار الذهب عيار 12 فسجلت 70.70 درهم، وسجلت أسعار أوقية الذهب 4,397 درهمًا، وسجلت أسعار جنيه الذهب 989.78 درهمًا.


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