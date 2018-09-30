الإمارات تفند مزاعم الحوثيين بشأن استهداف مطار دبي الدولي

المواطن - دبي

أكدت الهيئة العامة للطيران المدني، أن حركة الملاحة الجوية في الإمارات تسير بشكل اعتيادي وطبيعي.

ونفت الهيئة المزاعم والأكاذيب التي تروج لها وسائل الإعلام الحوثية بخصوص استهداف مطار دبي الدولي.

وقال الحساب الرسمي للمكتب الإعلامي لحكومة دبي: “الهيئة العامة للطيران المدني: حركة الملاحة الجوية في دولة الإمارات تسير بشكل اعتيادي وطبيعي، ولا صحة لما يتم تداوله في وسائل الإعلام الحوثية بخصوص مطار دبي الدولي”.

وكانت وسائل إعلام حوثية قد زعمت استهدافها مطار دبي الدولي، فجر اليوم الأحد، مستخدمة طائرة مسيرة، وهو ما نفته حكومة دبي جملة وتفصيلاً.