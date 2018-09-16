الإمارات تمنح الوافدين إقامة طويلة الأجل

المواطن - متابعة

أقرت حكومة الإمارات نظامًا جديدًا يسمح بمنح المقيمين إقامة طويلة الأجل بعد تقاعدهم.

وقال نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء الشيخ محمد بن راشد في تغريدة على حسابه في تويتر: ترأست اجتماعًا لمجلس الوزراء أقررنا خلاله تخفيض رسوم كهرباء الهيئة الاتحادية للكهرباء على القطاع الصناعي بالدولة .. كما اعتمدنا نظامًا يسمح للإخوة الوافدين بالإقامة طويلة الأمد بعد التقاعد .. بدأنا اليوم الاجتماع الأول للمجلس بعد الإجازة واستأنفنا مباشرة مسيرة تعزيز اقتصادنا الوطني.

القانون الجديد يمنح امتيازات خاصة بالإقامة مدة 5 سنوات تجدد تلقائيًا للوافدين المتقاعدين من سن الـ55 وما فوق حسب شروط محددة.

ومن أهم تلك الشروط أن يمتلك المتقاعد استثمارًا في عقار بقيمة مليوني درهم، أو ألا تقل مدخراته المالية عن مليون درهم، أو إثبات دخل لا يقل عن 20 ألف درهم شهريًا على أن يتم تطبيقه في بداية عام 2019.