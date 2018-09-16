الإنذار المبكر: أمطار رعدية على عسير حتى التاسعة مساء

المواطن - أبها

نبهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة من هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تصحب بزخات من البرد ورياح نشطة مثيرة للأتربة، وقد تؤدي إلى جريان السيول في منطقة عسير.

وقال النظام الآلي للإنذار المبكر في تنبيه متقدم له اليوم إن الحالة التي بدأت في الواحدة من بعد الظهر سوف تستمر حتى التاسعة مساء وتشمل أبها – محايل – رجال ألمع – الشعبين – النماص والأجزاء المجاورة .

وكانت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة توقعت في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم أن يستمر هطول الأمطار الرعدية مصحوبة برياح نشطة تحد من مدى الرؤية الأفقية على مرتفعات مناطق ( جازان ، عسير ، الباحة ، مكة المكرمة ،المدينة المنورة ) يمتد تأثيرها إلى الأجزاء الساحلية منها في حين يتوقع تكون السحب الرعدية الممطرة المصحوبة برياح نشطة تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من مناطق تبوك، حائل، الجوف، الحدود الشمالية، كما تزداد نسبة الرطوبة على الأجزاء الساحلية الشرقية والغربية للمملكة .