الإنذار المبكر يحذر أهالي عسير من ظاهرة جوية حتى التاسعة مساء

المواطن - أبها

نبه النظام الآلي للإنذار المبكر من هطول امطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تصحب بزخات من البرد ورياح نشطة ، وقد تؤدي إلى جريان السيول في عسير.

وقال الإنذار المبكر في تنبيه متقدم له إن هذه الحالة سوف تمتد حتى التاسعة مساء وتشمل ظهران الجنوب – الربوعة- محايل – رجال ألمع – بارق- المجاردة – النماص والاجزاء المجاورة لها.

وكانت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة توقعت اليوم هطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة تحد من مدى الرؤية الأفقية على مرتفعات مناطق “جازان ، عسير ، الباحة ، مكة المكرمة ، المدينة المنورة وتبوك” يمتد تأثيرها إلى الأجزاء الساحلية منها، وكذلك على أجزاء من مناطق “حائل ، الجوف والحدود الشمالية”، في حين تتأثر الرؤية الأفقية بالعوالق الترابية والأتربة المثارة على أجزاء من مناطق الرياض والقصيم والشرقية، كما تزداد نسبة الرطوبة على الأجزاء الساحلية الشرقية والغربية للمملكة.

وأورد التقرير أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية إلى غربية بسرعة 15 – 45 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج، بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية إلى شمالية شرقية بسرعة 15 – 35 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، وحالة البحر متوسط الموج.