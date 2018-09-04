الإنذار المبكر يحذر من أمطار الـ7 ساعات على مكة والمدينة

المواطن - مكة المكرمة

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة هطول أمطار رعدية تصحب بنشاط في الرياح السطحية مثيرة للأتربة والغبار على مساحات واسعة من منطقة مكة المكرمة.

وقال الإنذار المبكر التابع للهيئة إن الحالة تمتد من الساعة الواحدة بعض الظهر وحتى الثامنة من مساء اليوم وتشمل الكامل ومرتفعات المنطقة.

كما حذر الإنذار المبكر من هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تصحب بزخات من البرد ورياح نشطة مثيرة للاتربة ، وقد تؤدي إلى جريان السيول في الطائف.

وأشار إلى أن هذه الحالة ستمتد لتشمل الشفا، الهدا، السيل الكبير، عشيرة، ميسان، بني سعد، العاصمة المقدسة والأجزاء المجاورة لها.

من جهة أخرى نبه الإنذار المبكر من تكون سحب رعدية ممطرة تصحب بنشاط الرياح السطحية مثيرة للأتربة والغبار في المدينة المنورة تمتد إلى العيص والفقرة والأجزاء المجاورة لها حتى السابعة من مساء اليوم.

وكانت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة توقعت هطول أمطار رعدية من متوسطة إلى غزيرة تصحب بزخات من البرد ابتداء من اليوم ، وحتى الأحد المقبل ، على مرتفعات مناطق جازان ، وعسير، والباحة ، والطائف ، والعاصمة المقدسة والأجزاء المجاورة لها ، والمدينة المنورة، تمتد إلى مرتفعات تبوك ، ويصل تأثيرها إلى السواحل تشمل أمطارا متفرقة ورياحا هابطة مثيرة للأتربة والغبار مما يحد من مدى الرؤية الأفقية .

ودعت الهيئة الجميع إلى توخي الحيطة والحذر من مخاطر تقلبات الطقس في مثل هذه الحالات الجوية ، ومتابعة تقارير الطقس اليومية والإنذارات الصادرة من نظام الإنذار المبكر على موقع الهيئة الرسمي ووسائل التواصل الاجتماعي .