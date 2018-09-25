الإنذار المبكر ينبه 4 مناطق من غبار وأمطار رعدية تجري السيول

الإنذار المبكر ينبه 4 مناطق من غبار وأمطار رعدية تجري السيول

2018/09/25
الساعة 2:57 مساءً
- ‎فيالسعودية اليوم, حصاد اليوم
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المواطن - الرياض

توقعت الهيئة العامة للأرصاد هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تصحب بزخات من البرد ورياح نشطة مثيرة للأتربة ، وقد تؤدي إلى جريان السيول في مناطق عسير ومكة والمدينة.
وقال الإنذار المبكر التابع للهيئة في أربعة تنبيهات منفصلة إن الحالة سوف تمتد حتى التاسعة ليلا وتشمل الطائف – الهدا – الشفا – السيل الكبير – مدركة – رهاط – الكامل – عشيرة – بني سعد – ميسان – نمرة – هدى الشام – الزيمة – مكة المكرمة – والأجزاء المجاورة لها وتمتد إلى بحرة وعسفان وخليص في منطقة مكةالمكرمة.
كما تمتد الحالة إلى فيفا – الريث – الدائر – الحقو – العيدابي – الخوبة – أحد المسارحة – الطوال – أبو عريش – جيزان – صبيا – بيش – والأجزاء المجاورة لها في منطقة جازان.
أما في منطقة عسير فتشمل أبها – النماص – المجاردة – تنومة – بللسمر – فرشاط – محايل – رجال ألمع – سراة عبيدة – ظهران الجنوب – الربوعة – والأجزاء المجاورة لها في حين تشمل العيص – الفرع – الفقرة – بدر – اليتمة – والأجزاء المجاورة لها في المدينة المنورة


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