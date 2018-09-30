الإيرادات المقدّرة لميزانية 2019 تبلغ نحو 978 مليار ريال

الإيرادات المقدّرة لميزانية 2019 تبلغ نحو 978 مليار ريال

2018/09/30
الساعة 11:51 صباحًا
- ‎فياخبار رئيسية, جديد الأخبار
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المواطن - الرياض

أعلنت وزارة المالية أن الإيرادات المقدّرة للميزانية العامة للدولة لعام 2019، ستبلغ نحو 978 مليار ريال، بارتفاع نسبته 11 % مقارنة بالمتوقع تحقيقه في عام 2018.

وأوضح وزير المالية محمد الجدعان أن نمو الناتج المحلي سجل خلال الربع الأول من العام الحالي 2018 نمواً ايجابياً بمقدار 1.2% مقارنة بمعدل نمو سلبي قدره 0.8% لنفس الفترة من العام السابق.

وأضاف أن ذلك ساهم في تعافي الناتج المحلي غير النفطي، الذي سجل نمواً إيجابياً بنسبة 1.6% مقارنة بـنمو سلبي بمقدار 0.3% خلال الفترة المماثلة من العام السابق.

وتوقع الجدعان أن تبلغ جملة النفقات في ميزانية العام 2019 نحو 1,106 مليار ريال مرتفعة عن المتوقع إنفاقه خلال هذا العام بنحو 7% في إطار السعي إلى تحقيق مستهدفات النمو الاقتصادي وتشجيع.

وأشار إلى أن التقديرات الأولية تشير إلى بلوغ إجمالي الإيرادات نحو 978 مليار ريال في العام 2019، وذلك بارتفاع نسبته 11% مقارنةً بالعام 2018،  تشير التقديرات الأولية إلى أن معدل نمو الناتج المحلي الحقيقي السنوي يبلغ نحو 2.3% في العام 2019م.

وتابع أنه من المتوقع أن يستمر العجز في الانخفاض التدريجي على المدى المتوسط من 4.1% من إجمالي الناتج المحلي في العام 2019 إلى 3.7% في العام 2021 حتى يصل إلى التوازن المالي بحلول العام 2023.

 


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