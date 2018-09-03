الابن العاق حاول اقتلاع عين والده للحصول على ميراثه مبكرًا!

المواطن - متابعة

حاول ابن اقتلاع عين والده في الهند في محاولة للحصول على ميراثه مبكرًا.

وأكد موقع ذا صن أن الأب تشيتان البالغ من العمر 65 عامًا تعرض لهجوم من ابنه البالغ من العمر 40 عامًا عندما طالب الأخير بميراثه في منزل الأسرة مبكرًا، بدلًا من انتظار وفاة والده للتأكد من أن أخته ليست مدرجة في وصية والده.

لكن الأب أراد أن يقسم ممتلكاته بالتساوي بين ابنته وابنه.

ويعتقد أن الابن قد أسقط والده على الأرض وحاول اقتلاع عينه بأصابعه، حيث ساعد الجيران الأب الملطخ بالدماء ونقله في سيارة إلى المستشفى.

وقال المتحدث باسم المستشفى: إن الأب خضع لعملية جراحية استغرقت ساعات، ولا يمكنهم تأكيد إذا كان الأب يستطيع الرؤية مرة أخرى.