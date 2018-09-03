الاتحاد السكندري يُقصي حامل لقب مونديال العرب في تونس

المواطن - محمد سمعه

تمكن نادي الاتحاد السكندري المصري من التأهل لدور الستة عشر ببطولة كأس العرب للأبطال في كرة القدم، وذلك بعد التعادل مع نادي الترجي التونسي بهدفين لكل فريق في إياب دور الـ32 من عمر البطولة.

وفي الشوط الأول ضغط نادي الترجي سريعًاـ وتمكن من تسجيل الهدف الأول عبر اللاعب يوسف بلايلي في الدقيقة السابعة من عمر الشوط الأول بعد تخبط دفاعي من لاعبي نادي الاتحاد.

وبعد الهدف الأول لنادي الترجي، هبط أداء النادي التونسي مما أعطى الفرصة لنادي الاتحاد للعودة في المباراة، حيث تمكن اللاعب خالد قمر من تسجيل هدف التعادل للنادي السكندري في الدقيقة العشرين من عمر الشوط الأول بطريقة جميلة.

نجح نادي الاتحاد السكندري بعد ذلك في إنهاء الشوط الأول متقدمًا بعدما سجل نجمه محمد ناجي جدو الهدف الثاني للنادي السكندري في الدقيقة الـ44 عبر رأسية مميزة.

وفي الشوط الثاني من مباراة الاتحاد والترجي، اجتهد النادي التونسي وذلك من أجل تسجيل الهدف الثاني، حيث نجح اللاعب فرانك كوم في إضافة هدف التعادل للترجي بالدقيقة الـ52 بطريقة جميلة.

لم يتغير سير اللقاء، حيث انتهت المباراة بالتعادل الإيجابي بهدفين لكل فريق ليتأهل الاتحاد إلى دور الستة عشر، بعد التعادل في لقاء الذهاب بالإسكندرية في مصر بهدف لكل فريق والتعادل في تونس بهدفين لكل فريق، حيث استفاد الاتحاد من قاعدة تسجيل الهدف خارج الأرض.

وكان الترجي تُوج بالبطولة العربية في العام الماضي على حساب نادي الفيصلي الأردني.

في مباراة نارية مثيرة على ملعب #رادس..#الاتحاد_السكندري يتأهل للدور الـ 16 من بطولة #كأس_العرب_للأندية_الأبطال

بعد التعادل 2-2 في إياب دور الـ 32 مع #الترجي_التونسي pic.twitter.com/EvIaNNrshX — قناة أبوظبي الرياضية (@ADSportsTV) September 2, 2018