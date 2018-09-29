الاتحاد بقميصه البديل أمام الوصل

المواطن - محمد سمعه

عقد الاتحاد العربي لكرة القدم الاجتماع الفني المصاحب لمباراة الاتحاد والوصل الإماراتي، ضمن منافسات إياب دور الـ32 من بطولة كأس زايد للأندية العربية الأبطال لكرة القدم.

ومثل نادي الاتحاد في الاجتماع الفني إداري الفريق لشؤون اللاعبين خالد العلواني وخالد باريان مدير العلاقات العامة بالاتحاد.

ومن المقرر أن يرتدي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد القميص الأبيض وهو قميصه الثاني غدًا أمام الوصل، أما الوصل فسيرتدي قميصه الأصلي الأصفر.

وكانت مباراة الذهاب بين الاتحاد والوصل انتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق.

وتولى المدرب الكرواتي سلافين بيليتش تدريب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد خلفًا للمدرب الأرجنتيني المقال رامون دياز.