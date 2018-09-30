الاتحاد في مهمة شاقة ضد الوصل الإماراتي

المواطن - طارق سعد

يخوض الاتحاد في السابعة من مساء اليوم لقاء الإياب ضد الوصل الإماراتي من دور الـ32 لبطولة كأس زايد للأندية العربية الأبطال.

يُذكر أن لقاء الذهاب في جدة انتهى بتعادل الفريقين بهدف لكل منهما، ويحتاج الاتحاد للفوز بأي نتيجة أو التعادل 2-2 وأكثر لضمان التأهل للدور القادم .

ولا يعيش الاتحاد في أفضل أحواله الفنية، حيث تسبب عدم الانسجام بين العناصر الأجنبية والمحلية في إقالة الأرجنتيني رامون دياز والتعاقد مع خلفه الكرواتي بيليتش .

ووصل الاتحاد مساء أمس إلى دبي، حيث خاض تمرينه الأخير على ملعب زعبيل الخاص بنادي الوصل.