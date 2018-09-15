الاتحاد .. لا يخسر أمام القادسية في الدوري

المواطن - مروة نبيل

يستضيف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد نظيره القادسية، مساء اليوم السبت، على مدينة الملك عبد الله الرياضية في جدة “ملعب الجوهرة المشعة”، في ختام منافسات الجولة الثانية من كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

ويقف التاريخ في صف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد خلال مواجهات القادسية في الدوري السعودي للمحترفين، حيث سبق وتواجها 12 مرة من قبل، ولم يخسر العالمي أمامه في أي مباراة من قبل.

ونجح الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد في الفوز على القادسية في 6 مباريات ضمن منافسات الدوري السعودي للمحترفين، وتعادل في مثلهما، وسجل لاعبو العميد 33 هدفًا، واهتزت شباكه بـ11 هدفًا.

وبدأ الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد منافسات كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين بالخسارة أمام الشباب بهدف دون رد، فيما تعادل القادسية سلبيًا مع الفتح في الجولة الأولى.

ويأمل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد مواصلة سلسلة انتصاراته أمام القادسية في الدوري السعودي للمحترفين، لتعويض خسارته في الجولة الأولى، وللحفاظ على سجله الخالي من الهزائم أمام الفريق القدساوي.