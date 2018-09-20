الاتحاد .. والبداية الأسوأ في الدوري

المواطن - مروة نبيل

بدأ نادي الاتحاد منافسات كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين بمستوى مخيب للآمال، حيث تلقى ثلاث هزائم متتالية أمام الشباب والقادسية، وأخيرًا بخماسية ثقيلة ضد التعاون في جولة الوطن.

وخسر الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد في 4 مباريات متتالية في منافسات بطولة الدوري السعودي للمحترفين للمرة الأولى في تاريخه بالمسابقة المحلية، لتكون بداية العميد هذا الموسم هي الأسوأ.

وتلقى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد 3 أهداف على الأقل في 3 مباريات من آخر 4 مواجهات خاضها في بطولة الدوري السعودي للمحترفين للمرة الأولى في تاريخه أيضًا، وكان آخرها اهتزاز شباكه بخمسة أهداف أمام التعاون اليوم.

وواصل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد أرقامه السلبية في الدوري السعودي هذا الموسم، حيث يتذيل العميد جدول ترتيب كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين بدون نقاط للمرة الأولى في تاريخه، بعد مرور 3 جولات على انطلاق المسابقة المحلية.

وكان نادي الاتحاد قد دعم صفوف الفريق الأول لكرة القدم بلاعبين من العيار الثقيل قبل بداية الموسم الرياضي الحالي، كما تعاقد مع المدرب الأرجنتيني رامون دياز، أملًا في الاستفادة بخبرته الكبيرة في الدوري السعودي للمحترفين.

وتسببت خسارة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد بثلاثية دون رد أمام القادسية في الجولة الثانية من كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين في إقالة المدرب الأرجنتيني رامون دياز من منصبه.

ويسعى مجلس إدارة نادي الاتحاد برئاسة نواف المقيرن للتعاقد مع مدرب جديد خلال اليومين المقبلين، أملًا في تصحيح أوضاع الفريق الأول لكرة القدم بأسرع وقت ممكن.