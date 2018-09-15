الاتحاد والقادسية .. القوتان الضاربتان جاهزتان للقاء ناري

كشف المدرب الأرجنتيني رامون دياز، المدير الفني لنادي الاتحاد، عن تشكيلة فريقه لمواجهة نادي القادسية اليوم في الجولة الثانية من بطولة كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.
تشكيل الاتحاد:
وجاء تشكيل نادي الاتحاد مكونًا من: في حراسة المرمى: راكان النجار.
في خط الدفاع: عمار الدحيم، أحمد عسيري، جوزمان، كارليتو.
في خط الوسط: جوناس، كريم الأحمدي، فيلانويفا، فهد المولد.
في خط الهجوم: بيزيتش، رومارينيو.
أما قائمة احتياطي الاتحاد فجاءت مكونة من:
أمين بخاري، زياد الصحفي، جابر عيسى، منصور الحربي، خالد السميري، عبدالعزيز العرياني، علي الزقعان، جمال باجندوح، فالديفيا.
تشكيل القادسية:
أما تشكيل نادي القادسية فجاءت مكونًا من:
في حراسة المرمى: جاك دونكان.
في خط الدفاع: عدنان فلاتة، محمد خبراني، ريس ويليامس، ياسين برناوي.
في خط الوسط: باجو سانتوس، هيرفي، إلتون جوزيه، حسن العمري.
في خط الهجوم: جورجينيو، بيسمارك.
أما قائمة الاحتياطيين فجاءت مكونة من:
فيصل مسرحي، فواز فلاته، نايف هزازي، أبو بكر أومارو، أحمد الزين، إبراهيم الشعيل، حاتم بلال، شايع شراحيلي، هارون كمارا.