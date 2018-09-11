الاتحاد يختتم معسكر أبوظبي بتدريبات بدنية

المواطن - مروة نبيل

اختتم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد معسكره التحضيري في أبوظبي، بحصة تدريبية صباحية قبل العودة إلى جدة، استعدادًا لمنافسات العميد المقبلة.

وأُقيم مران الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد، في صالة اللياقة البدنية في مقر سكن البعثة، حيث خصصه المدرب الأرجنتيني رامون دياز لتدريبات التقوية البدنية.

ومن المُقرر أن تعود بعثة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد إلى جدة، اليوم الثلاثاء، وسوف يعود العميد إلى تدريباته، مساء يوم غد الأربعاء، استعدادًا لمباراة القادسية في الجولة الثاني من كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

ويأمل المدرب الأرجنتيني رامون دياز في عودة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد إلى الطريق الصحيح بعد معسكر أبوظبي، خاصة أنه حرص على تصحيح الأخطاء ومعالجة السلبيات التي ظهرت في مباريات العميد الرسمية، بجانب رفع اللياقة البدنية للاعبين.